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У Києві вирішили закрити гуртожитки для студентів і відправити їх по домівках

4.2т
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У Києві вирішили обмежити доступ студентам до гуртожитків вищих навчальних закладів і відправити їх по домівках.

З таким дорученням до вишів звернулася Київська міська державна адміністрація, передає Цензор.нет з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворознюка.

"Сьогодні прийнято на комісії доручення керівникам навчальних закладів. Студентів відправити додому. Виникла ситуація, коли карантин сприймається як канікули і вони знаходяться в Києві. Є прохання відправити всіх по домівках і обмежити доступ до гуртожитків", – сказав він.

Ілюстрація

Ілюстрація

commons.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, напередодні студентів Одеського національного університету імені Мечникова вирішили вигнати з гуртожитків через встановлений в вузі карантин.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
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