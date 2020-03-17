У Києві вирішили закрити гуртожитки для студентів і відправити їх по домівках

У Києві вирішили обмежити доступ студентам до гуртожитків вищих навчальних закладів і відправити їх по домівках.

З таким дорученням до вишів звернулася Київська міська державна адміністрація, передає Цензор.нет з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворознюка.

"Сьогодні прийнято на комісії доручення керівникам навчальних закладів. Студентів відправити додому. Виникла ситуація, коли карантин сприймається як канікули і вони знаходяться в Києві. Є прохання відправити всіх по домівках і обмежити доступ до гуртожитків", – сказав він.

Ілюстрація commons.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, напередодні студентів Одеського національного університету імені Мечникова вирішили вигнати з гуртожитків через встановлений в вузі карантин.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!