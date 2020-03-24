У Києві вирішили вимкнути опалення в школах і дитсадках з 25 березня, аби заощадити кошти на енергоресурсах.

Як написав заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський у Facebook, цей крок дасть змогу зменшити навантаження на бюджет та перенаправити кошти на боротьбу з інфекцією, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

У Києві вимкнуть опалення в школах і дитсадках: мережа обурена Одеська обласна рада

"У ситуації, коли збитки міста пов’язані з боротьбою проти коронавірусу можуть сягнути понад мільярд гривень, ми маємо використовувати будь-яку можливість оптимізації коштів", – пояснив Мондриївський.

Слід зазначити, що Київ є першим містом, який вжив такі заходи. Проте в мережі обурилися, чому таке рішення не ухвалили ще 12 березня, коли запровадили карантин.

"Тиждень на шару топили, тепер прокинулись!", "Довго думали. 12 днів.", "Так 12 днів уже все на карантині, навіщо потрібно було опалювати порожнє приміщення, гроші на вітер. Я думала вже давно все відключено", – написали в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Обуреним користувачам соцмережі у КМДА пояснили, що в школах та садочках працювала певна кількість людей, які підтримують заклади освіти у належному стані. Тому рішення про відключення опалення ухвалили тоді, коли заморозки минули.

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві заговорили про продовження карантину у школах.

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