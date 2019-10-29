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У Києві тисячі освітян вийшли на мітинг проти 40-годинного робочого тижня. Фото

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У Києві тисячі освітян зібралися на акцію протесту проти правок щодо введення 40-годинного робочого тижня і скасування надбавок вчителям, які запропонували народні депутати партії "Голос" до проєкту закону про середню освіту.

Протест відбувся біля стін Кабінету міністрів та Верховної Ради, куди з'їхалися педагоги з різних областей України, пише Укрінформ (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві тисячі освітян вийшли на мітинг

У Києві тисячі освітян вийшли на мітинг

bykvu.com

У Києві тисячі освітян вийшли на мітинг

У Києві тисячі освітян вийшли на мітинг

bykvu.com

Мітингувальників також не влаштовує пропозиція обов'язкової сертифікації і переведення педпрацівників пенсійного віку на строковий трудовий договір.

Новини
Частині вчителів все ж підвищать зарплати: Новосад розкрила деталі

До освітян вийшов лідер фракції “Голос” Святослав Вакарчук, який пообіцяв, що його команда зробить все, щоб мінімальна зарплата вчителів була підвищена.

У Києві тисячі освітян вийшли на мітинг

У Києві тисячі освітян вийшли на мітинг

bykvu.com

У Києві тисячі освітян вийшли на мітинг

У Києві тисячі освітян вийшли на мітинг

bykvu.com

Як пишуть #Букви, нещодавно у лідера "Голосу" відбулася зустріч з головою профспілки освітян України Георгієм Трухановим. Під час розмови Вакарчук пообіцяв, що жоден крок з боку його команди не буде зроблений, якщо це не буде обговорено з профспілкою і представниками вчителів.

У Києві тисячі освітян вийшли на мітинг

У Києві тисячі освітян вийшли на мітинг

bykvu.com

У Києві тисячі освітян вийшли на мітинг

У Києві тисячі освітян вийшли на мітинг

bykvu.com

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна Київ
Теги
зарплата школа дитячий садок протест
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