У Києві тисячі освітян вийшли на мітинг проти 40-годинного робочого тижня. Фото

У Києві тисячі освітян зібралися на акцію протесту проти правок щодо введення 40-годинного робочого тижня і скасування надбавок вчителям, які запропонували народні депутати партії "Голос" до проєкту закону про середню освіту.

Протест відбувся біля стін Кабінету міністрів та Верховної Ради, куди з'їхалися педагоги з різних областей України, пише Укрінформ (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві тисячі освітян вийшли на мітинг bykvu.com

У Києві тисячі освітян вийшли на мітинг bykvu.com

Мітингувальників також не влаштовує пропозиція обов'язкової сертифікації і переведення педпрацівників пенсійного віку на строковий трудовий договір.

До освітян вийшов лідер фракції “Голос” Святослав Вакарчук, який пообіцяв, що його команда зробить все, щоб мінімальна зарплата вчителів була підвищена.

У Києві тисячі освітян вийшли на мітинг bykvu.com

У Києві тисячі освітян вийшли на мітинг bykvu.com

Як пишуть #Букви, нещодавно у лідера "Голосу" відбулася зустріч з головою профспілки освітян України Георгієм Трухановим. Під час розмови Вакарчук пообіцяв, що жоден крок з боку його команди не буде зроблений, якщо це не буде обговорено з профспілкою і представниками вчителів.

У Києві тисячі освітян вийшли на мітинг bykvu.com

У Києві тисячі освітян вийшли на мітинг bykvu.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вчителі забили на сполох через правки щодо скасування надбавок вчителям і збільшення робочого часу до 40 годин на тиждень, які подали народні депутати політичної фракції "Голос" до проєкту закону про середню освіту. Педагоги вважають, що це погіршить умови праці.

У "Голосі" пояснили, що ініціатива навпаки гарантуватиме вищу зарплату.

Після цього профспілка освітян пригрозила страйком, якщо вимоги педагогів будуть ігнорувати.

Пропозиції партії “Голос” запровадити 40-годинний робочий тиждень для вчителів не підтримало також Міністерство освіти.

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