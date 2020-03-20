У Києві скасували прийом дітей до перших класів: що вирішила влада

У Києві через коронавірусний карантин перенесли прийом документів у перші класи, поки не покращиться епідемічна ситуація.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський на Facebook-сторінці.

Слід зазначити, що 20 березня завершується третя четверть. Проте посадовець просить вчителів і батьків не панікувати. Адже після введення системи семестрового навчання оцінки за чверть не виставляють.

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"І шановні вчителі! Вам не потрібно бігти до шкіл, щоб перенести оцінки в журнали. Працюйте з адміністрацією дистанційно. Фіксуйте оцінки учнів у будь-який зручний для вас спосіб: на паперові та електронні носії", – додав Мондриївський.

Також наголошено на тому, що вже наступного тижня освітяни Києва зможуть отримати заробітню плату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виник скандал, тому що Міністерство освіти вирішило перевидавати лише один підручник для 7-го класу з кожного із 36 навчальних предметів.

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