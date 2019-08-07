У Києві стартував найбільший Шкільний Маркет в Україні

З 1 по 31 серпня в ТРЦ Dream Town 2 частина проходить Шкільний Маркет, де батьки зможуть купити все необхідне для 1 вересня, а діти – відпочити в розважальному центрі Dream Land.

ТРЦ Dream Town 2 (Оболонський проспект, 21Б) запрошує батьків зібратися в школу із задоволенням. Тут батьки зможуть купити все необхідне: від олівців до одягу, від щоденника до взуття, від пенала до рюкзаків, а також комфортно відпочити всією сім'єю.

Зробивши покупку на 499 грн до 31 серпня в магазинах-учасниках акції "Шкільний маркет" всі відвідувачі зможуть взяти участь в акції і виграти смартфон. Подробиці за посиланням.

Також 25 і 31 серпня з 14:00 батьків і школярів чекає спеціальна програма:

наукове шоу;

зачаровує шоу мильних бульбашок;

веселі аніматори;

величезна кількість конкурсів і розіграшів;

цікаві майстер-класи;

море подарунків і сюрпризів.

Шкільний Маркет в ТРЦ Dream Town 2 частина

Як взяти участь в акції і виграти смартфон:

прийди в ТРЦ Dream Town 2 частина (Оболонський проспект, 21Б) з 5 по 31 серпня;

зроби покупку в магазинах-учасниках на суму від 499 грн;

шукай в магазині наклейку з QR-кодом або отримай купон з QR-кодом і умовами акції разом з чеком;

скануй QR-код і реєструйся;

виграй * смартфон Honor 10i від магазину Фокстрот та інші цінні призи;

переможець буде визначений через ресурс random.org 31 серпня на сайті obozrevatel.com і на сторінці www.facebook.com/DreamTownKiev/

*Під виграшем мається на увазі покупка смартфона за 0,07 грн з ПДВ. В акції заборонено брати участь адміністрації ТРЦ, а також працівникам магазинів-орендарів ТРЦ Dream Town. Адміністрація ТРЦ залишає за собою право на перевірку факту покупки в магазині згідно номера чека. Отримати подарунок можна тільки при наявності документа, що підтверджує особу переможця, а також оригіналу чека на покупку. З переліком учасників акції можна ознайомитися на сайті www.dreamtown.ua

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