У Києві нагородили переможців наймасштабнішого змагання з безпеки дорожнього руху "Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine".

Змагання проходили у 140 населених пунктах України. Загалом взяло участь понад 16 тисяч школярів, вчителів, батьків, поліцейських, медиків і рятувальників, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Секрет успіху нашого проєкту можна транспортувати на всю галузь безпеки на дорозі або на всю державу – просто виявіть проблему, чітко поставте ціль її усунути, а потім об‘єднайте усіх, хто на це впливає. Ось такий приклад ці школярі показали всій Україні", – сказала голова ГО "Traffic Challenge" Ольга Дробишева.

У Києві нагородили переможців змагань з безпеки дорожнього руху

За умовами змагання, для перемоги командам-учасницям потрібно було, зокрема, звернути увагу місцевого населення, органів влади та ЗМІ на конкретні проблеми – небезпеки для дітей на дорозі і домогтися їх вирішення. До акцій по всій Україні долучилося 128 400 людей.

"Це змагання не лише про безпеку дорожнього руху. Це конкурс, у якому кожен зміг відчути в собі сили щось змінити – впливати на ситуацію довкола. Зміни, які відбулися протягом Хештег-Марафону – це маленькі перемоги, які дарують віру в силу звичайних людей", – відзначила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Новини Школи України масово проводять акції з безпеки дорожнього руху

Переможцями на всеукраїнському рівні стали 3 команди. ІІІ місце посіла команда #0272 Сокальського ліцею №1 імені Олега Романіва, с. Сокальці Львіська обл. Ця команда розробила плакати з Qr-кодом, за яким можна подивитися відеоролики про правила поведінки у шкільному автобусі та організувала розміщення цих плакатів у шкільних автобусах.

ІІ місце посіла команда #0014 Полтавської школи №19. Вони проводили наймасовіші акції. Наприклад, лише на 1-ому етапі діти молодшої школи організували заходи: виставка робіт на зупинці, у приміщенні відділення банку, вздовж вулиці, на якій знаходиться школа, у будівельному супермаркеті, у ресторані, на АЗК, на СТО та на шкільному паркані, а також провели флешмоб на вулиці Івана Мазепи, під час якого тримали плакати та вигукували "Водій! Будь обережним! Діти на дорозі!"

У Києві нагородили переможців наймасштабнішого змагання "Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine"

І місце – команда #0118 Миколаївської ЗОШ №11. Їм вдалося домогтися встановлення світлофора на небезпечній ділянці біля школи, а до навчання на 3-ому етапі не тільки провели практичні тренінги з надання домедичної допомоги з професійним інструктором-рятувальником, а ще й організували навчання із загонами аварійно-рятувального призначення на території рятувальної станції, провели виїзне практичне заняття "Безпека велосипедистів" в управлінні патрульної поліції, відвідали відділ виїзної консультативної (екстреної) медичної допомоги та медицини катастроф з тренінгами від реаніматологів про домедичну допомогу та транспортування постраждалих у ДТП, провели окреме тренінгове заняття з педагогами з забезпечення безпеки груп дітей, організували заняття для старшокласників у автошколі, проходили вебінари, а також провели практичний майстер-клас з нашивання світловідбивачів на верхній одяг дітей та багато іншого.

"Питання безпеки дітей та молоді на дорозі – одне з пріорітетних завдань держави. Адже втрати, які ми маємо на дорогах – це не лише біда у якійсь певній родині. Разом із людьми Україна втрачає від дорожніх аварій 2,5% ВВП на рік, а це – потужний удар для економіки та бюджету кожної родини. Однак головне – це життя, які ми втрачаємо і через необлаштованість доріг, і через несумлінність водіїв, і через нехтування правилами деякими пішоходами. Ми всі разом несемо відповідальність за ці втрати. Ці діти – переможці змагання – переконали і здивували всю Україну. Такі маленькі, але такі значущі речі. Такі ніби маленькі, але такі значущі люди. Ви є прикладом для своїх однолітків і для всієї країни", – сказала прессекретарка президента України Юлія Мендель.

Під час своїх акцій командам допомагала патрульна поліція. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький теж привітав переможців.

"Працюючи з дітьми, ми не лише їх виховуємо, ми отримуємо зворотній зв'язок, на який навіть не очікували – це коли діти вчать своїх батьків. “Тато хотів перейти дорогу на заборонений сигнал світлофора, але я йому сказав, що так робити не можна, і він зупинився”. І таких прикладів безліч. Це зворотна дія того, що ми робимо, і це найцінніший результат, який ми можемо отримати від нашої роботи", – зазначив Білошицький.

У Києві нагородили переможців наймасштабнішого змагання "Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine"

У громадському дитячо-молодіжному проєкті взяли участь 275 шкільних команд. Звіти про сотні таких досягнень команди публікували у соцмережах з хештегом #SpeakUpUkraine (міжнародне гасло, проголошене ООН та ВООЗ, що символізує дії та висловлювання за безпеку на дорозі).

"Ініціатива Traffic Challenge дає змогу дітям навчатися безпеці дорожнього руху. Окрім того, молодше покоління навчає своїх друзів-однолітків і навіть дорослих. Центр громадського здоров'я України і надалі підтримуватиме подібні проєкти", – сказав Владислав Збанацький, заступник генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України.

У Києві нагородили переможців наймасштабнішого змагання "Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine"

Серед подарунків, які отримали школи-переможці: мультимедійні проектори, делініатори, шкільні комплекти світловідбивачів, найсучасніші аптечки домедичної допомоги європейського зразка, освітня література з безпеки дорожнього руху та багато іншого. А члени команд-переможців отримали персональні комплекти подарунків – фітнес-трекери, книжки, світловідбивачі, 3Д-пазли, конструктори, парасольки, книжки та інші сувеніри. Також всі команди-переможці отримали дипломи, а команди-учасники, які виконали завдання марафону, – отримають сертифікати учасників.

Крім того новорічним подарунком командам-переможцям став перегляд легендарного зимового шоу 5D світового рівня "Winterra. Легенда казкового краю" від організаторів – компанії Starlight Entertainment.

Змагання проходило за підтримки Офісу Президента, Патрульної поліції, Центру Громадського здоров’я (МОЗ).

У Києві нагородили переможців наймасштабнішого змагання "Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що школи України забезпечать книжками про безпеку на дорозі.

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