У Києві батькам обмежать доступ до шкіл у рамках заходів із запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 у навчальних закладах.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський. За його словами, у садках і школах посилили контроль за режимом миття рук та вологого прибирання приміщень, пише пресслужба КМДА.

"Ми запровадили комплекс заходів та обмежимо доступ до шкіл, зокрема й батькам. У школах введені "п’ятихвилинки здоров’я" до і після уроків. Вчителі нагадують учням про правила особистої гігієни та поведінки під час поширення інфекційних захворювань", – заявив Мондриївський.

У Києві через коронавірус батьків не пускатимуть у школи

Голова КМДА наголосив, що в разі погіршання самопочуття дітям вимірюватимуть температуру. Окрім термометрів, школи та садки також закупили дезінфікувальні та мийні засоби.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях. Інфікований чоловік приїхав до України на машині з Румунії. Перед цим він відвідував Італію.

Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що, незважаючи на виявлення першого випадку коронавірусу в Україні, ситуація є повністю контрольованою.

Тим часом представник Всесвітньої організації охорони здоров'я, лікар Ярно Хабіхт не виключив, що в Україні буде зафіксовано багато випадків зараження коронавірусом. Однак, за його словами, країна готова боротися з хворобою.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що в Україні вже у шести осіб запідозрили захворювання коронавірусом COVID-19.

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