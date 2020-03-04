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У Києві через коронавірус батьків не пускатимуть у школи

2.4т
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У Києві батькам обмежать доступ до шкіл у рамках заходів із запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 у навчальних закладах.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський. За його словами, у садках і школах посилили контроль за режимом миття рук та вологого прибирання приміщень, пише пресслужба КМДА.

"Ми запровадили комплекс заходів та обмежимо доступ до шкіл, зокрема й батькам. У школах введені "п’ятихвилинки здоров’я" до і після уроків. Вчителі нагадують учням про правила особистої гігієни та поведінки під час поширення інфекційних захворювань", – заявив Мондриївський.

У Києві через коронавірус батьків не пускатимуть у школи

У Києві через коронавірус батьків не пускатимуть у школи

Голова КМДА наголосив, що в разі погіршання самопочуття дітям вимірюватимуть температуру. Окрім термометрів, школи та садки також закупили дезінфікувальні та мийні засоби.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Коронавірус школа
Місце
Україна Київ
Тег
школа
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