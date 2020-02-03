Біля школи №291 Дарницького району міста Києва оселилися у двох колодязях теплотраси п'ятеро безхатченків.

Люки тепломережі розташовані на перехресті вулиць Тростянецької і Санаторної, повідомила Газета "Дарницькі Вісті" у Facebook.

"Місцеві жителі незадоволені таким сусідством, оскільки поруч з місцем проживання безхатченків знаходиться школа №291, тож дітям кожен день проходиться ходити повз небезпечну ділянку", – йдеться в пості.

Також жителі Дарницького району зазначили, що безхатченки часто перебувають в нетверезому стані, поводяться агресивно і на контакт не йдуть. Батьки хвилюються за безпеку дітей, зокрема учнів школи №291.

У Києві біля школи поселилися безхатченки: батьки забили на сполох facebook.com/DVisti/

Депутатка Київради Ганна Сандалова звернулася до мера Києва Віталія Кличка і до правоохоронців з вимогою вирішити проблему і вивезти безхатченків з тепломережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що в елітних школах Києва дітей "годували" стафілококом.

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