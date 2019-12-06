У Кабміні прийняли сумне рішення щодо зарплат для вчителів

Кабінет міністрів призупинив на 2020 рік дії постанови колишнього уряду № 822, яка передбачала підвищення заробітних плат освітян.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у відповідь на запит профспілки працівників освіти і науки, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Реалізація норм постанови уряду передбачала збільшення оплати праці для всіх освітян від 20 до 70% з 2020 року, що мало коштувати бюджету 19,5 млрд грн. Проте у Держбюджеті на 2020 рік передбачені додаткові видатки у обсязі 3,7 млрд грн.

"Щодо Постанови Кабінету Міністрів України № 822 від 10.07.2019 р. інформуємо, що на засіданні Уряду 15.11.2019 р. було прийнято Постанову КМУ, якою передбачено зупинення дії Постанови КМУ № 822 на 2020 рік", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Проте міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не піднімуть.

Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи й підвищити зарплати.

Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетному комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатки на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові кошти мали скеровуватися на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Проте пропозиції були відхилені.

Під час брифінгу у Львові Новосад розкрила деталі, яким категоріям педагогів все ж підвищать зарплати.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що різкого підвищення заробітних плат вчителям у 2020 році не буде через недостатнє економічне зростання.

Також Новосад повідомила, що всі українські вчителі отримуватимуть надбавку за престижність у розмірі 30% посадового окладу, а молодим педагогам заплатять щорічну виплату у розмірі майже 21 тис гривень.

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