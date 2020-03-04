У Хмельницькому 17-річний студент професійного ліцею в місті ножем поранив свого однокурсника, з яким напередодні посварився.

Як повідомили в поліції Хмельницької області, юнак заподіяв потерпілому два ножових поранення – у ногу та грудну клітину. Його госпіталізували до лікарні та прооперували, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Правоохоронці затримали зловмисника. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

У Хмельницькому сварка студентів переросла у криваву різанину

"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 статті 121 Кримінального кодексу України – Умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії школяр вдарив вчительку саморобним ножем у живіт та втік.

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