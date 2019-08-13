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У хмельницьких школах можуть заборонити мобільні телефони: в чому справа

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На сайті "Єдиної системи місцевих петицій" жителі Хмельницького підтримали петицію про заборону дітям використовувати мобільні телефони під час навчального процесу. Звернення набрало 500 необхідних підписів, тепер його мають розглянути на одному із засідань виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

Автор петиції Наталія Гришнюк зазначила, що через мобільні телефони діти втратили увагу на уроках та бажання спілкуватись з однолітками, пише ye.ua.

"З метою поліпшення ситуації пропоную підтримати французький досвід, зберегти цікавість до спілкування з однолітками, здоров'я наших дітей та нервові клітини освітянам", – йдеться у тексті петиції.

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Юрист Руслана Матущак повідомила, що вчитель не має права забирати в учня телефон або інший гаджет ні під час занять, ні після їх закінчення. Адже це особисте майно школяра.

За словами експерта, кожна школа має свій статут і внутрішній розпорядок. Тому адміністрація закладу може розробити правила щодо використання мобільних телефонів.

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"Такі правила слід повісити на дошці оголошень, озвучити під час батьківських зборів. Учитель може оголошувати їх перед своїм уроком", – розповіла Матущак.

У департаменті освіти і науки Хмельницької міськради повідомили, що рішення виконкому навряд чи зможе заборонити використання телефонів, оскільки навчальний процес контролює вчитель.

"Дехто використовує телефони для контролю. У нас є такі сучасні вчителі, які на уроках можуть проводити опитування за допомогою телефону. Вчитель може заборонити використовувати гаджет, щоб не заважати навчальному процесу", – розповіла в.о. директора департаменту освіти та науки Хмельницької міськради Світлана Губай.

Мобільний телефон

Мобільний телефон

dyvys.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці хочуть ввести в школах і дитсадках новий урок.

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Тема
школа
Місце
Україна Хмельницький
Теги
школа мобільний телефон діти
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