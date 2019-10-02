У херсонському університеті навчатимуть заробляти на криптовалютах

У Херсонському державному університеті створили унікальну для регіону лабораторію криптоекономіки.
Вона розташована на факультеті комп’ютерних наук, фізики та математики. Ректор вишу професор Олександр Співаковський розповів, що створення лабораторії криптоекономіки обійшлось у шістдесят тисяч євро, пише Голос України.
Проте гроші – не з державного бюджету. Кошти отримали завдяки проєкту міжнародного співробітництва у сфері розвитку інформаційних систем MASTIS.
"У лабораторії здобуватимуть знання з підготовки програм економічного аналізу, складання інвестиційних планів із залученням даних ринку акцій та облігацій, а також засвоюватимуть навички інвестиційної роботи з інструментами високого ризику, зокрема, цифровими валютами", – йдеться в повідомленні.
Обладнання в лабораторії відповідає світовим вимогам: потужний сервер, десять сучасних комп’ютерів, інтерактивна дошка та проектор. Послугами лабораторії користуватимуться не тільки студенти, які опановують спеціальність "Інформаційні системи та технології", а й бізнесмени-початківці зі Школи стартапів вишу.
Криптоекономіка
ТАСС
Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад повідомила, що виші України фінансуватимуться по-новому.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".