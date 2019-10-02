Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

У херсонському університеті навчатимуть заробляти на криптовалютах

258 Читати матеріал російською

У Херсонському державному університеті створили унікальну для регіону лабораторію криптоекономіки.

Вона розташована на факультеті комп’ютерних наук, фізики та математики. Ректор вишу професор Олександр Співаковський розповів, що створення лабораторії криптоекономіки обійшлось у шістдесят тисяч євро, пише Голос України.

Проте гроші – не з державного бюджету. Кошти отримали завдяки проєкту міжнародного співробітництва у сфері розвитку інформаційних систем MASTIS.

Новини
Бюджету не буде? Частину вишів України чекають серйозні зміни

"У лабораторії здобуватимуть знання з підготовки програм економічного аналізу, складання інвестиційних планів із залученням даних ринку акцій та облігацій, а також засвоюватимуть навички інвестиційної роботи з інструментами високого ризику, зокрема, цифровими валютами", – йдеться в повідомленні.

Обладнання в лабораторії відповідає світовим вимогам: потужний сервер, десять сучасних комп’ютерів, інтерактивна дошка та проектор. Послугами лабораторії користуватимуться не тільки студенти, які опановують спеціальність "Інформаційні системи та технології", а й бізнесмени-початківці зі Школи стартапів вишу.

Криптоекономіка

Криптоекономіка

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад повідомила, що виші України фінансуватимуться по-новому.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна Херсон
Теги
освіта університет
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы