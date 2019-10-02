У херсонському університеті навчатимуть заробляти на криптовалютах

У Херсонському державному університеті створили унікальну для регіону лабораторію криптоекономіки.

Вона розташована на факультеті комп’ютерних наук, фізики та математики. Ректор вишу професор Олександр Співаковський розповів, що створення лабораторії криптоекономіки обійшлось у шістдесят тисяч євро, пише Голос України.

Проте гроші – не з державного бюджету. Кошти отримали завдяки проєкту міжнародного співробітництва у сфері розвитку інформаційних систем MASTIS.

"У лабораторії здобуватимуть знання з підготовки програм економічного аналізу, складання інвестиційних планів із залученням даних ринку акцій та облігацій, а також засвоюватимуть навички інвестиційної роботи з інструментами високого ризику, зокрема, цифровими валютами", – йдеться в повідомленні.

Обладнання в лабораторії відповідає світовим вимогам: потужний сервер, десять сучасних комп’ютерів, інтерактивна дошка та проектор. Послугами лабораторії користуватимуться не тільки студенти, які опановують спеціальність "Інформаційні системи та технології", а й бізнесмени-початківці зі Школи стартапів вишу.

Криптоекономіка ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад повідомила, що виші України фінансуватимуться по-новому.

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