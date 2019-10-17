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У Харкові вихователька дитсадка загубила дитину: розгорівся скандал

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У дитячому садку №50 міста Харкова розгорівся скандал, тому що вихователька загубила трирічну дитину.

Про інцидент анонімно повідомив батько загубленого сина у Facebook-групі "ХС • Харьков". За його словами, коли дружина прийшла забирати дитину з дитсадка, то ніхто з працівників дошкільного закладу не зміг пояснити, куди зник вихованець.

"Через годину його знайшов постачальник піци. Дитина стояла одна біля під'їзду свого дому. Вихователька вину визнає, а завідувачка ще й огризається", – розповів харківчанин.

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Зазначається, що батьки загубленого хлопчика написали заяву в поліцію.

У коментарях до посту користувачі соцмережі розповіли, що в них також траплялися схожі ситуації і наголосили на тому, що потрібно звільнити виховательку.

У Харкові вихователька дитсадка загубила дитину: розгорівся скандал
У Харкові вихователька дитсадка загубила дитину: розгорівся скандал
У Харкові вихователька дитсадка загубила дитину: розгорівся скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові вчителька загубила першокласницю під час групи продовженого дня.

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Місце
Україна Харків
Теги
дитячий садок дитина
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