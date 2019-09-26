У Харкові вчителька загубила першокласницю: виник скандал

У школі №168 міста Харкова під час групи продовженого дня вчителька загубила першокласницю.

Про інцидент розповіла мати школярки Вікторія Приходько в Facebook-групі "БАТЬКИ SOS". За її словами, перед початком групи продовженого дня школярі гуляли на вулиці. Після цього вчителька вирішила, що одну ученицю забрали, бо вона не відгукувалась на своє прізвище.

"Дочка в цей час пішла на інший бік школи шукати діда. Вона подумала, що він переплутав виходи. У підсумку, виявилася в дворі, де проживаємо, на лавочці", – розповіла харків'янка.

Коли Приходько подзвонила до вчителя, то почула, що її дитина фантазерка і попросила поговорити з нею, щоб вона сама більше нікуди не йшла.

Після опублікованого поста в Facebook директор школи зателефонувала до жінки і принесла вибачення від імені колективу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на Буковині сталася страшна НП з першокласницею.

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