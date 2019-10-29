У Харкові вчителів змусили працювати кур'єрами під час канікул

Чиновники Київського району Харкова змусили вчителів під час канікул ходити по квартирах і вручати електронні проїзні квитки Е-ticket пенсіонерам.

Вчителі обурені таким ставленням до своїх колег. Але публічно протестувати проти наказу чиновників не наважилися, тому що не хочуть проблем, пишуть "Коментарі.Харків".

Серед освітян – чимало пенсіонерів, і роботу соціальних служб вони виконували безоплатно. Для тих пільговиків, яких не застали вдома, на під'їздах розклеїли оголошення, що Е-ticket можна отримати в школі №166 "Вертикаль".

Оголошення про Е-ticket Коментарі.Харків

Також зазначається, що вчителів і лікарів не мають права залучати до тих функцій, які не належать до їхніх професій. Однак через мовчання їх постійно використовують у таких заходах.

"Вперше чую про це. Я вивчу питання, у чому річ. Департамент освіти до видачі Е-ticket не має ніякого відношення", – повідомила директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

Заступниця міського голови з питань охорони здоров'я та захисту населення Світлана Горбунова-Рубан пояснила, що освітяни розносили квитки добровільно й у вільний від роботи час.

"А кого використовувати? Люди вимагають Е-ticket цієї ж миті. Ми багато чого робимо безкоштовно. Це називається волонтерством. Тому ми просимо вчителів. Звісно, задоволення мало. Але є розуміння, що це потрібно зробити", – прокоментувала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові спалахнув скандал через експлуатацію школярів.

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