У Харкові студенти заспівали мовою жестів. Зворушливе відео

У центрі Харкова студенти педагогічного університету разом із усіма небайдужими просто неба виконали пісню "Україна", перекладену мовою жестів.

Флешмоб, який приурочили до Міжнародного дня людей з вадами слуху, відбувся біля фонтану Каскад (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Керував флешмобом студент Олександр Мурашко, який має вади слуху і працює актором театру жестової мови "Аріадна".

Як зазначається у сюжеті ТСН, люди нічого заздалегідь не репетирували. Дехто жестову мову вчив прямісінько на місці, за кілька хвилин до самого виступу. Так організатори хочуть привернути увагу суспільства до проблем людей із вадами слуху.

"Дуже важливо, щоб у них був доступ не тільки до медичних закладів, а і до інших – театрів, розважальних закладів тощо. Співають усі, розважатися хочуть усі", – наголосила співорганізаторка акції Світлана Охович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чернівецькі студенти поставили різкий ультиматум ректору.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!