У Харкові студенти відкрили надсучасну наукову лабораторію в гаражі. Відео

У Харкові троє студентів-фізиків самотужки облаштували наукову лабораторію в гаражі. Вони безкоштовно допомагають створювати ідеї на своєму обладнанні.

Як йдеться в сюжеті ШоТам, лабораторія стала спільною майстернею для всіх охочих у Харкові (щоб переглянути фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми мали готуватись до змагань, фінансово потягнули лише гараж. Головне тут не принтери та не обладнання, головне – це люди та їхні ідеї", – розповів співзасновник Роман Видро.

Студенти безкоштовно допомагають створювати ідеї на своєму обладнанні Скріншот відео

Винаходи студентів Скріншот відео

Спочатку справи йшли не дуже добре. У студентів із запчастин були лише викрутки та молотки. Проте зараз в лабораторії можна побачити 3D-принтер, фрейзер та піч для плавлення металу. Тут вже створили рухливі фігури для масштабного фестивалю та репродукції світових пам’яток для незрячих. Їхні розробки почали купляти квест-кімнати, вони виграють міжнародні змагання.

Винаходи студентів Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні студент отримав право зняти фільм за Стівеном Кінгом.

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