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У Харкові студенти відкрили надсучасну наукову лабораторію в гаражі. Відео

1.1т
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У Харкові троє студентів-фізиків самотужки облаштували наукову лабораторію в гаражі. Вони безкоштовно допомагають створювати ідеї на своєму обладнанні.

Як йдеться в сюжеті ШоТам, лабораторія стала спільною майстернею для всіх охочих у Харкові (щоб переглянути фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми мали готуватись до змагань, фінансово потягнули лише гараж. Головне тут не принтери та не обладнання, головне – це люди та їхні ідеї", – розповів співзасновник Роман Видро.

Студенти безкоштовно допомагають створювати ідеї на своєму обладнанні

Студенти безкоштовно допомагають створювати ідеї на своєму обладнанні

Скріншот відео

Винаходи студентів

Винаходи студентів

Скріншот відео

Спочатку справи йшли не дуже добре. У студентів із запчастин були лише викрутки та молотки. Проте зараз в лабораторії можна побачити 3D-принтер, фрейзер та піч для плавлення металу. Тут вже створили рухливі фігури для масштабного фестивалю та репродукції світових пам’яток для незрячих. Їхні розробки почали купляти квест-кімнати, вони виграють міжнародні змагання.

Винаходи студентів

Винаходи студентів

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні студент отримав право зняти фільм за Стівеном Кінгом.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Неймовірні винаходи Освіта в Україні
Місце
Україна Харків
Тег
освіта
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
для Украины сверхсовременная лаборатория в гараже это нормально! а после их сверхсовременных разработок военных шлемов, покрытых пирамидками, да бронежилетов из магнита, это даже не удивительно!
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