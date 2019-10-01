У Харкові експлуатують школярів: спалахнув скандал

У школі №60 міста Харкова виник скандал через те, що замість уроків учнів змушують будувати дитячий садок.

Про інцидент у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS" повідомила Ірина Корень, чий син раніше навчався в цьому закладі. Так, батькам школярів надійшло повідомлення, щоб діти обов'язково прийшли замість уроків у робочій формі будувати дитсадок (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У цій школі з 5-го класу учні прибирають територію школи, де вигулюють собак. А директорка сміливо збирає гроші на фонд з дорослих, та ще й експлуатує дітей", – розповіла Корень.

Також зазначається, що ексвчителі після звільнення зізнаються: коли батьки відмовлялися здавати на фонд школи, директорка змушувала їх докладати свої особисті кошти.

Користувачі соцмережі обурені діями керівництва навчального закладу й радять звернутися в поліцію.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Дітей змушують працювати різноробочими Facebook ‎Сергей Алексеенко

Повідомлення для батьків від вчителів Facebook ‎Сергей Алексеенко

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL,у Хмельницькому школярів зігнали на фейковий страйк.

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