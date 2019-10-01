У Харкові експлуатують школярів: спалахнув скандал

У школі №60 міста Харкова виник скандал через те, що замість уроків учнів змушують будувати дитячий садок.
Про інцидент у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS" повідомила Ірина Корень, чий син раніше навчався в цьому закладі. Так, батькам школярів надійшло повідомлення, щоб діти обов'язково прийшли замість уроків у робочій формі будувати дитсадок (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).
"У цій школі з 5-го класу учні прибирають територію школи, де вигулюють собак. А директорка сміливо збирає гроші на фонд з дорослих, та ще й експлуатує дітей", – розповіла Корень.
Також зазначається, що ексвчителі після звільнення зізнаються: коли батьки відмовлялися здавати на фонд школи, директорка змушувала їх докладати свої особисті кошти.
Користувачі соцмережі обурені діями керівництва навчального закладу й радять звернутися в поліцію.
Скріншот коментарів
Скріншот коментарів
Дітей змушують працювати різноробочими
Facebook Сергей Алексеенко
Повідомлення для батьків від вчителів
Facebook Сергей Алексеенко
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL,у Хмельницькому школярів зігнали на фейковий страйк.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Інциденти в школах" на сайті "OBOZREVATEL".