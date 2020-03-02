У центрі Харкова китайський студент влаштував одиночний пікет через упереджене ставлення українців до людей азіатської зовнішності в зв'язку з поширенням по світу коронавірусу.

Хлопець у медичній масці та з плакатом протестував біля пам'ятника Шевченку на вулиці Сумській, повідомив у Twitter користувач @h_saltovka.

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"Я не вірус! Я людина! Викорінювання забобонів! Ми – весь світ! Ми ніколи нікого не дискримінуємо! Ми зробимо день світліше!", – написано на плакаті студента декількома мовами.

У Харкові китайський студент протестував через коронавірус Twitter @h_saltovka

В саду Шевченко Брюс Ли вышел на одиночный пикет в поддержку больных коронавирусом 🤧 pic.twitter.com/Z2VHQjO2GE — Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) March 1, 2020

Нагадаємо, раніше студенти з Азії вже скаржилися на упереджене ставлення в Україні через коронавірус, хоч вже й не були декілька місяців вдома. Проте вони наголосили, що не потрібно боятися принаймні тих китайців, які вже знаходяться в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на ранок понеділка, 2 березня, кількість виявлених випадків зараження коронавірусом на території Китаю досягла 80 026 осіб, померли 2912 китайців.

У світі розробляється понад 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути презентовані вже найближчим часом.

1 березня в російській Москві у пацієнта виявили коронавірус. Також хвороба проникла в Чехію, Ірландію та Люксембург.

В Італії кількість загиблих різко зросла до 34 осіб.

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