У Франції заборонили бити дітей: у чому суть

Французький парламент ухвалив закон про "Школу довіри" 2 липня 2019 року, який забороняє застосовувати у виховуванні дітей фізичне чи психологічне насильство.

Країна стала 56 державою у світі, яка на законодавчому рівні не дозволяє такі покарання, пише "УП.Життя" з посиланням на Le Figaro.

Зазначається, що указ також забороняє лайку, приниження та інші види знущання. Парламент вирішив помістити повідомлення про існування такого закону на першій сторінці медичної книжки, яку видають батькам на дитину.

"Жодне насилля не може навчати, це не є "нормально", – сказав державний секретар у справах захисту дитини Адріан Таке.

Як передає The Telegraph, це не сильно вплине на поведінку батьків, адже особливих покарань за порушення закону не передбачено.

Насильство над дітьми gorod.sumy.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, законом України не заборонено людям, які відбули покарання за сексуальне насильство над неповнолітніми, проживати неподалік від шкіл, дитячих садочків і працювати у цих закладах.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал