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У Франції дітям заборонили користуватись телефонами у школі

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У Франції учням молодше 15-ти років заборонили користуватися своїми телефонами, планшетами і смарт-годинниками протягом шкільного дня.

Уряд країни стурбований тим, що діти стають занадто залежними від своїх гаджетів, пише Освіторія з посиланням на Business Insider.

"Попри те, що заборона на мобільні телефони під час уроків вже діяла з 2010 року, новий закон поширюється навіть на перерви та обіди. Школи можуть самі обирати, чи будуть вони застосовувати заборону для учнів старше 15 років", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що існують винятки для учнів з обмеженими можливостями, яким дозволяється користуватись телефонами.

Згідно з новим законом, учні повинні вимикати свої телефони протягом дня або ставити їх в шафки. Міністр освіти Жан-Мішель Бланкер заявив, що це покращить дисципліну серед 12 мільйонів школярів Франції.

"Бути відкритим до технологій майбутнього не означає, що ми повинні використовувати їх постійно", – сказав очільник відомства.

Телефони на уроках

Телефони на уроках

Молодий буковинець

Як повідомляв OBOZREVATEL, у хмельницьких школах можуть заборонити мобільні телефони.

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Тема
школа
Місце
Франція
Теги
школа мобільний телефон заборона
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