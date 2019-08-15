У Франції дітям заборонили користуватись телефонами у школі

У Франції учням молодше 15-ти років заборонили користуватися своїми телефонами, планшетами і смарт-годинниками протягом шкільного дня.

Уряд країни стурбований тим, що діти стають занадто залежними від своїх гаджетів, пише Освіторія з посиланням на Business Insider.

"Попри те, що заборона на мобільні телефони під час уроків вже діяла з 2010 року, новий закон поширюється навіть на перерви та обіди. Школи можуть самі обирати, чи будуть вони застосовувати заборону для учнів старше 15 років", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що існують винятки для учнів з обмеженими можливостями, яким дозволяється користуватись телефонами.

Згідно з новим законом, учні повинні вимикати свої телефони протягом дня або ставити їх в шафки. Міністр освіти Жан-Мішель Бланкер заявив, що це покращить дисципліну серед 12 мільйонів школярів Франції.

"Бути відкритим до технологій майбутнього не означає, що ми повинні використовувати їх постійно", – сказав очільник відомства.

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