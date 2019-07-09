У домашньому навчанні можуть відмовити: Гриневич вказала на важливий факт

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич повідомила, якщо дитина, яка перебуває на домашньому навчанні, значно відставатиме від однолітків, то батькам рекомендуватимуть повернути її до школи.

Як заявила головна освітянка країни, йдеться про законопроєкт "Про повну загальну середню освіту". За нього проголосували тільки в першому читанні, пише НУШ.

"У законопроєкті є умова, що батьки дітей, які переходять на домашнє навчання, повинні кожні пів року звертатись до навчального закладу. Це треба для того, аби школяр або школярка поспілкувались з учителями, які зможуть перевірити їхній рівень знань", – пояснила міністр.

Гриневич згадала і про індивідуалізацію навчання, про що теж йдеться у вищезгаданому законопроєкті.

"Якщо дитина ходить, до прикладу, в музичну чи художню школу, це можна закарбувати у навчальному процесі. Тоді учень не ходитиме на уроки музики, а зможе присвятити цей час чомусь іншому, що є для нього важливим", – розповіла головна педагогиня.

Домашнє навчання дітей УП. Життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриневич підказала, як покращити успішність дітей в малих школах.

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