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У "ДНР" ректор вишу найняв кілера для керівництва "Міносвіти"

2.1т
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На окупованому Донбасі ректор "Донбаської юридичної академії" Сергій Гончаров найняв кілера для вбивства керівників "Міносвіти ДНР" через службові розбіжності.

Злочинця затримали за звинуваченням в організації замовного вбивства, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу "МВС ДНР".

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Гончаров знайшов кілера "в старих кримінальних колах", передав йому особисті дані, фотографії, адреси і маршрути пересування жертв, детально розповів про їх розпорядок дня і склав план вбивства. Після скоєного злочину виконавець повинен був пред'явити докази і негайно покинути територію "ДНР".

"Довести злочинний задум до кінця зловмиснику не дозволили співробітники УБОЗ. У ході проведення оперативних заходів зібрана достатня кількість доказів, які викривають ректора ДЮА у злочинній діяльності", – повідомили в "МВС ДНР".

За вчинення такого злочину Гончарову передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі або смертної кари.

Сергій Гончаров замовив вбивство керівництва Міносвіти ДНР

Сергій Гончаров замовив вбивство керівництва Міносвіти ДНР

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ДНР" помер скандальний директор-терорист військового ліцею.

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Автор
Оксана Воля
Теги
Донбас Новини ДНР ДНР вбивство
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sadyk alex
sadyk alex
что вы хотите..?это русскии мир!
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фил филька
фил филька
обсосик читает запрещенные сми? айяйяй))
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