Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

У дитсадку дітям на Масляну увімкнули пісню про горілку. Відео

Читати матеріал російською

У дитсадку "Гармонія" міста Перм (Росія) на святі Масляної дітям увімкнули пісню про горілку, пиво й вино.

На відео, яке опублікували в соцмережі, видно, як діти разом із дорослими танцюють під слова: "Масло Масляна, весело пустували, горілка, пиво і вино, в загальному, – отруїлися", пише 59.RU (щоб подивитися відео з дитячого ранку, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
Стало відомо, як у дитсадках "ЛНР" батькам "промивають мізки"

Методистка дитсадка пояснила, що під час відбору дитячих пісень деякі з них не слухали до кінця – почули, що пісня весела, і вимкнули. Вона зазначила, що діти, ймовірно, не розчули слова. Проте батьки вихованців закладу заявили, що в дитячому садку провели свято з репертуаром явно не дитячого змісту.

У дитсадку дітям на Масляну увімкнули пісню про горілку. Відео

У дитсадку дітям на Масляну увімкнули пісню про горілку. Відео

У місцевому департаменті освіти нагадали, що для дошкільних закладів затверджений список дозволених пісень. Програна композиція в нього не входить. За фактом події буде проведено перевірку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському дитсадку розвісили фото закривавлених дітей.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Масляна дошкільний період
Місце
Росія Перм
Теги
пиво алкоголь дитячий садок Новини Росії
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
0
17
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
Рeбeнкa пpиyчaют: когда хopoшo - нyжнo вы-п-ить. Когда плoxo - нужно вы-п-ить! Когда нeчeгo делать - нужно вы-п-ить! Таким oбрaзом poждaютcя aл-кoз-oм-би! россии не нужны тp-eзвo и здpaвo мыcлящee население! Иначе они поймут что oбocpa-лиcь и живут в гo-в-нe!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Махно Володимир
Махно Володимир
вы никто не удивляйтесь, но это вполне нормально на россии! там с малых лет детей зо-мби-руют на алк-оголь. для чего спросите вы??? Для пови-нов-ения, в более зре-лом возрасте! Ребенок с малых лет должен расти с пониманием того, что во-дка, ал-ко-голь, пи-во это все неотъемлемые части обихода русского человека!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Даже своих опарышей это одичалое стадо с рождения к бутылке приучает! Вообще для Кацaпа бутылка это скрепная вещь! И выпить, и посидеть на бутылке для этого норота-паразита богоугодное дело! Такое посконное, православное и высокодуховное! Они и детей этому учат массово! Что мы и наблюдаем! Кому эти носороги мышибратья?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1