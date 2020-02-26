У дитсадку "Гармонія" міста Перм (Росія) на святі Масляної дітям увімкнули пісню про горілку, пиво й вино.

На відео, яке опублікували в соцмережі, видно, як діти разом із дорослими танцюють під слова: "Масло Масляна, весело пустували, горілка, пиво і вино, в загальному, – отруїлися", пише 59.RU (щоб подивитися відео з дитячого ранку, доскрольте до кінця сторінки).

Методистка дитсадка пояснила, що під час відбору дитячих пісень деякі з них не слухали до кінця – почули, що пісня весела, і вимкнули. Вона зазначила, що діти, ймовірно, не розчули слова. Проте батьки вихованців закладу заявили, що в дитячому садку провели свято з репертуаром явно не дитячого змісту.

У дитсадку дітям на Масляну увімкнули пісню про горілку. Відео

У місцевому департаменті освіти нагадали, що для дошкільних закладів затверджений список дозволених пісень. Програна композиція в нього не входить. За фактом події буде проведено перевірку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському дитсадку розвісили фото закривавлених дітей.

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