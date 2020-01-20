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"У дітей тренд на вишиванки!" Жадан зворушив історією про юних патріотів на Донбасі

1.1т
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Український письменник Сергій Жадан зворушив історією про патріотизм школярів у селищі Станиця Луганська на Донбасі.

У програмі "Рандеву" журналістки Яніни Соколової він розповів про те, як приїхав одного разу в селище 1 вересня і зустрів школярів у вишиванках (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"Це була 7 ранку, ми бачимо, як діти сходяться до шкіл у вишиванках. Говоримо з директоркою однієї зі шкіл і починаємо питатися, чи це вона дала розпорядження, щоб демонструвати, наскільки тут люблять Україну. А вона образилась на ці слова", – розповів Жадан.

Директорка розповіла, що серед школярів поширився тренд, у кого краща вишиванка. Тому, на думку Жадана, ще не все втрачено, якщо діти за власним бажанням намагаються висловити свій патріотизм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися фото зруйнованої "русскім міром" школи в Донецьку.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна Луганськ
Теги
діти Новини Донбасу Донбас школа
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это были онижедети
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Робот Бориcc
Робот Бориcc
Усе так и было. Мамой клянусь. Вот те крест.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Всё, как у папуасов.
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3
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