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У Чернівцях забили на сполох через брак вихователів: названо причину

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У Чернівцях забили на сполох через брак вихователів – не вистачає 72 дошкільних працівників. У дитсадки не поспішають йти працювати через низьку зарплату.

Щомісяця кількість вакансій зростає. В місцевому управлінні освіти наголосили, що ситуація з кадрами у дошкільних закладах критична, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на "МБ".

Причина цього низька зарплата. Відповідно до постанови уряду, педагогічним працівникам дошкільних закладів з 1 вересня 2019 року підвищили зарплату на 10 відсотків. З 1 січня 2020 року змінилася тарифна сітка, і її відкоригували ще на 9 відсотків. Та це дуже мало", – пояснила заступниця начальника управління освіти Ніна Вітковська.

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У школі педагог-початківець, який не має стажу, отримує нарахування 5 тисяч гривень, а вихователь зі стажем та вищою категорією буде мати 6,5 тисяч гривень. Проте останні виконують більший обсяг роботи: вони проводять не лише заняття, а й годують дітей, одягають, спати вкладають.

Оплата ДНЗ здійснюється з місцевих бюджетів. Щоб підвищити зарплату працівникам, мають бути кошти і рішення депутатів. У міській раді про проблему зарплат у садочках знають. Але фінансових ресурсів для підвищення зарплат немає.

"Останні три роки керівники садочків самі приймають на роботу. Але якщо в попередні роки приходили люди, дізнавалися, де є вакантні місця, то цього літа в управлінні не було жодної людини, яка би цікавилася працевлаштуванням", – додала Вітковська.

У Чернівцях забили на сполох через брак вихователів

У Чернівцях забили на сполох через брак вихователів

Радіо ТРЕК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Закарпатті у виховательки виявили небезпечну хворобу.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
дошкільний період
Місце
Україна Чернівці
Тег
дитячий садок
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