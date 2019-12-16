Била і принижувала першокласників: у Чернівцях розгорівся скандал через вчительку

В одній зі шкіл міста Чернівці вчителька систематично знущалася з першокласників, ображаючи їх і застосовуючи тілесні покарання.

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На сполох забила мати одного з учнів, яка виявила гематому на голові сина. За її словами, хлопчика нібито вдарила педагогиня з 39-річним стажем.

У Чернівцях розгорівся скандал через вчительку

"Дитина говорила на уроці з сусідом. Підійшла і криками вимагала вийти з класу, говорила – міняй школу. Потягнула з-за парти, і він вдарився об кут у районі скроні", – розповіла мати першокласника.

Цей інцидент трапився у жовтні. Тоді вчительці вдалося зам'яти ситуацію, але цькувати дітей, за словами батьків, вона не припинила.

"У класі забороняла говорити всім дітям про це, нібито це секрет класу, як з'ясувалося", – поділилися вони.

Після того, як батьки закликали висловити недовіру жінці, та написала заяву про звільнення і відмовилася давати пояснення.

В управлінні освіти підтвердили факти цькування з боку вчительки і здивувалися, чому ні батьки, ні керівництво школи не забили тривогу раніше.

"Велика частина інформації відповідала дійсності, батьки справедливо порушували це питання. Як ми виявили, така ситуація була і в минулому, але не було звернень до управління освіти, на рівні установи. Педагогиня вже вигоріла і прийшов час відпочивати", – зазначив начальник управління освіти Чернівців Сергій Мартинюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в одній зі шкіл Кам'янського Дніпропетровської області вчителька молодших класів влаштувала розбірки з третьокласниками прямо посеред уроку. Жінка принижувала, грубила і погрожувала учням, які, на її погляд, поводилися неналежно.

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