У Чернівцях п'ятикласник влаштував терор у школі: справа уже в суді

У Чернівцях батьки учнів 5-го класу ліцею №2 забили на сполох через школяра, який влаштував дітям булінг у класі.

Як йдеться в сюжеті програми "Свідок" на НТН, деякі учні через кривдника навіть змінили школу. Директор пропонував батькам школяра, якого звинувачують в булінгу, перевести дитину на індивідуальне навчання. Проте ті категорично проти, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Він б'є дітей, зриває систематично уроки", "У мене дитина хвора на діабет. Він постійно кричить йому в слід: "О, наркоман пішов робити нову дозу". Моя дитина перестала йти в потрібний час з уроку, щоб зробити укол. У нього почалися стрибки цукру", – поскаржилися батьки.

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За зверненнями дорослих ювенальна поліція подала звернення до суду про булінг. Батькам бешкетника призначили штраф – 850 гривень. Проте вони вирішили скласти апеляцію, щоб довести, що син не винен. Батько хлопця Іван зазначив, що поведінка його дитини нічим не гірша, ніж в його однокласників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Черкащині школярі побили однокласника під час уроку на очах у вчителя.

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