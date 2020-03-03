У Чернівцях, де підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19, не закриватимуть дитсадки та школи на карантин.

Як повідомив міський голова Олексій Каспрук, поки вирішили не допускати в навчальні заклади дітей з ознаками ГРВІ, пише Погляд (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Є чітка вказівка – підсилити заходи з дезінфекції приміщень. Зі школярами буде проведено урок з безпеки життєдіяльності, де розкажуть, що таке коронавірус і як треба себе поводити", – пояснив мер.

За його словами, протягом 4-5 березня батьків школярів письмово попередять про необхідні заходи, яких варто дотримуватись. Окрім того, мер порадив утриматися від масових заходів, а при найменших ознаках захворювання залишатися вдома та не ходити на роботу.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом. Вірус виявили у жителя Чернівців, який напередодні з дружиною повернувся з Італії. OBOZREVATEL поділився ексклюзивними подробицями про перший випадок зараження коронавірусом в Україні.

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