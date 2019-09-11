У Чернігові ректор вишу взяв на роботу рідну доньку: подробиці скандалу

Національне агентство з питань запобігання корупції склало два протоколи на ректора Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка Миколу Носка, який взяв на роботу свою доньку Юлію Носко.

Як пише пресслужба НАЗК, очільник вишу не повідомив міністра освіти і науки України про наявність у нього реального конфлікту інтересів.

Зазначається, що Носко призначив на посаду доцента кафедри дошкільної та початкової освіти після закінчення докторантури рідну дочку і видав відповідний наказ.

"Відповідальність за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачена частиною першою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів – частиною другою цієї статті", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт розповів, як зруйнувати "феодалізм" ректорів вишів.

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