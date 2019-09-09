У чернігівській школі вчительку звільнили за зірваний урок: усі деталі

Вчительку образотворчого мистецтва школи №20 Чернігова Ірину Мальченко звільнили за зірваний урок. Проте до цього педагогиня часто скаржилася на тиск і цькування з боку колег-педагогів і батьків учнів школи.

Мальченко розповіла, що колись не погодилася на спільне викладання, після цього в неї почали забирати години викладання, додаткову відпустку тощо, пише ЧЕline.

"Вона у вільний час їздила допомагати дітям Донбасу, а батьки учнів школи назвали її сепаратисткою. Крім всього іншого, їй заважали працювати – забирали робоче місце, журнал і тощо", – йдеться в повідомленні.

За словами Мальченко, директорка школи Наталія Малець навіть застосовувала щодо неї фізичну силу – заштовхувала до класу. Проте очільниця навчального закладу таку інформацію спростувала і наголосила, що конфлікту з цією вчителькою у неї не було.

"Від 5 вересня вона звільнена через зрив уроку. Вона прийшла не на свій урок, заважала іншій вчительці, котра його вела", – сказала директорка.

Звільнення Etcetera Media

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