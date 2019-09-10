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У черкаській школі учень розпилив газовий балончик: є постраждалі

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У черкаській школі №29 учень розпилив газовий балончик. У результаті 20 дітей були доправлені до лікарні.

На момент інциденту в школі перебувало 257 дітей, повідомив на Facebook-сторінці речник Головного управління ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"За результатами тестового обстеження, а також проведених замірів повітря та ґрунту на вміст шкідливих речовин, перевищень гранично допустимих норм не виявлено. Радіаційний фон в школі в нормі. Навчальний процес станом на сьогодні в закладі тимчасово припинено", – додав Проценко.

За його словами, приміщення, в якому сталося розпилення газового балончика провітрене.

Евакуація дітей

Евакуація дітей

Facebook Константин Проценко

Газовий балончик, який розпили

Газовий балончик, який розпили

Facebook Константин Проценко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві школяр наклав на себе руки перед лінійкою.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Черкаси
Тег
школа
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