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У Британії школярку ізолювали від класу через її зовнішній вигляд

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У графстві Ланкашир (Великобританія) 14-річну Еймі Хейл, ученицю школи Worden Academy, ізолювали від класу в спеціальній кімнаті, бо вона прийшла на навчання з підфарбованими бровами.

На думку керівництва закладу, зовнішній вигляд дівчинки в той день був дійсно "неналежним". Школярку часто дражнять через її білясті брови, вії і називають "альбіносом". Тому вчителі зробили це заради блага дівчинки, пише "Мел" з посиланням на "Daily Mail" (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Три роки тому Еймі почала підфарбовувати брови в салоні. Цього разу, як розповідає її мама Керрі Хейл, там працював інший майстер, який, можливо, трохи перетримав фарбу. Через це вони стали темніші, ніж зазвичай", – йдеться в повідомленні.

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За словами мами дівчинки, у школах Великобританії учнів шляхом ізоляції карають за провини. А в статуті закладу не зазначено, що заборонено ходити з нафарбованими бровами. Тому Еймі Хейл могли просто усунути від занять і відправити додому.

На цю претензію в адміністрації відповіли, що не можуть внести до списку абсолютно всі вимоги, але свої правила вони просять дотримуватися всіх.

Якийсь час дівчинка не буде ходити в школу. А її мати продовжить боротися за права школярки виглядати так, як вона хоче.

Еймі Хейл

Еймі Хейл

Daily Mail

Еймі Хейл нафарбована

Еймі Хейл нафарбована

Daily Mail

Еймі Хейл та Керрі Хейл

Еймі Хейл та Керрі Хейл

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Британії перед вступом до вишу ставитимуть дивні запитання.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Великобританія
Теги
конфлікт в школі школа
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