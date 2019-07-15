У Британії школярку ізолювали від класу через її зовнішній вигляд

У графстві Ланкашир (Великобританія) 14-річну Еймі Хейл, ученицю школи Worden Academy, ізолювали від класу в спеціальній кімнаті, бо вона прийшла на навчання з підфарбованими бровами.

На думку керівництва закладу, зовнішній вигляд дівчинки в той день був дійсно "неналежним". Школярку часто дражнять через її білясті брови, вії і називають "альбіносом". Тому вчителі зробили це заради блага дівчинки, пише "Мел" з посиланням на "Daily Mail" (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Три роки тому Еймі почала підфарбовувати брови в салоні. Цього разу, як розповідає її мама Керрі Хейл, там працював інший майстер, який, можливо, трохи перетримав фарбу. Через це вони стали темніші, ніж зазвичай", – йдеться в повідомленні.

За словами мами дівчинки, у школах Великобританії учнів шляхом ізоляції карають за провини. А в статуті закладу не зазначено, що заборонено ходити з нафарбованими бровами. Тому Еймі Хейл могли просто усунути від занять і відправити додому.

На цю претензію в адміністрації відповіли, що не можуть внести до списку абсолютно всі вимоги, але свої правила вони просять дотримуватися всіх.

Якийсь час дівчинка не буде ходити в школу. А її мати продовжить боротися за права школярки виглядати так, як вона хоче.

Еймі Хейл Daily Mail

Еймі Хейл нафарбована Daily Mail

Еймі Хейл та Керрі Хейл Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Британії перед вступом до вишу ставитимуть дивні запитання.

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