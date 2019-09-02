У більшості шкіл України відзначають День знань: фото з регіонів

У понеділок, 2 вересня, в Україні більшість шкіл відзначають День знань – початок нового навчального року.
У навчальних закладах відбувається святкова лінійка і лунає перший дзвоник. OBOZREVATEL вирішив показати, як відзначають Перше вересня у регіонах України.
Навчальний рік у школах Ужгорода починають 16 277 учнів. В усіх, крім ЗОШ №6, урочисте відзначення Першого дзвоника провели 2 вересня, пише Про Захід.
Школи Ужгорода
Про Захід
Школи Ужгорода
Про Захід
А у школі №24 Івано-Франківська вперше сформували сім перших класів, в яких навчатимуться 185 дітей: "А, Б, В, Г, Д, Е та Є", пишуть Версії.
Перший дзвоник у школі №24 Івано-Франківська
Версії
Перший дзвоник у школі №24 Івано-Франківська
Версії
У школах Кропивницького відбулися урочисті лінійки, під час яких педагоги представили першокласників, а адміністрація закладів привітала учнів із початком нового навчального року, пише dozor.kr.ua.
День знань у гімназії імені Тараса Шевченка
dozor.kr.ua
День знань у гімназії імені Тараса Шевченка
dozor.kr.ua
День знань у гімназії імені Тараса Шевченка
dozor.kr.ua
За шкільні парти у Харківській області сіли 25 тисяч першачків, повідомляє Медіапорт. Для перших класів області закупили майже 6 тисяч нових парт, 152 комплекти меблів і понад 900 одиниць комп'ютерного обладнання.
День знань у Харківській області
Медіапорт
День знань у Харківській області
Медіапорт
День знань у Вінниці
Vежа
День знань у Вінниці
Vежа
День знань у Вінниці
Vежа
День знань у Вінниці
Vежа
День знань у Вінниці
Vежа
Святкування Дня знань у Полтаві
Зміст
Святкування Дня знань у Полтаві
Зміст
День знань у школах Волині
Волинські новини
День знань у школах Волині
Волинські новини
Як повідомляв OBOZREVATEL, що чекає на школярів у новому навчальному році.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "День знань" на сайті "OBOZREVATEL".