У більшості шкіл України відзначають День знань: фото з регіонів

У понеділок, 2 вересня, в Україні більшість шкіл відзначають День знань – початок нового навчального року.

У навчальних закладах відбувається святкова лінійка і лунає перший дзвоник. OBOZREVATEL вирішив показати, як відзначають Перше вересня у регіонах України.

Навчальний рік у школах Ужгорода починають 16 277 учнів. В усіх, крім ЗОШ №6, урочисте відзначення Першого дзвоника провели 2 вересня, пише Про Захід.

Школи Ужгорода Про Захід

Школи Ужгорода Про Захід

А у школі №24 Івано-Франківська вперше сформували сім перших класів, в яких навчатимуться 185 дітей: "А, Б, В, Г, Д, Е та Є", пишуть Версії.

Перший дзвоник у школі №24 Івано-Франківська Версії

Перший дзвоник у школі №24 Івано-Франківська Версії

У школах Кропивницького відбулися урочисті лінійки, під час яких педагоги представили першокласників, а адміністрація закладів привітала учнів із початком нового навчального року, пише dozor.kr.ua.

День знань у гімназії імені Тараса Шевченка dozor.kr.ua

День знань у гімназії імені Тараса Шевченка dozor.kr.ua

День знань у гімназії імені Тараса Шевченка dozor.kr.ua

За шкільні парти у Харківській області сіли 25 тисяч першачків, повідомляє Медіапорт. Для перших класів області закупили майже 6 тисяч нових парт, 152 комплекти меблів і понад 900 одиниць комп'ютерного обладнання.

День знань у Харківській області Медіапорт

День знань у Харківській області Медіапорт

День знань у Вінниці Vежа

День знань у Вінниці Vежа

День знань у Вінниці Vежа

День знань у Вінниці Vежа

День знань у Вінниці Vежа

Святкування Дня знань у Полтаві Зміст

Святкування Дня знань у Полтаві Зміст

День знань у школах Волині Волинські новини

День знань у школах Волині Волинські новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, що чекає на школярів у новому навчальному році.

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