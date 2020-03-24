У більшості шкіл України розпочалися канікули: чи повинні учні дистанційно навчатися

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив, що учні повинні відпочивати, а не навчатися онлайн, якщо школа запланувала канікули в період карантину.

Як написав педагог на Facebook-сторінці, це стосується закладів освіти, в яких з 23 по 29 березня заплановані канікули, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

У школах України розпочалися канікули: чи повинні учні навчатися онлайн

"Ще 2017 року закладам освіти надали право встановлювати структуру і тривалість навчального року та відпочинку (тобто канікули) між ними. Є лише вимога – тривалість канікул протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів", – наголосив Горбачов.

За його словами, у всіх попереду дуже складний період життя в умовах карантину та серйозних обмежень спілкування. Тому важливо не забирати в школярів заплановані канікули. А вчителі зможуть проаналізувати свій досвід та підготуватися до продовження навчання з 30 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчителям порадили, як правильно заповнити журнал під час карантину.

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