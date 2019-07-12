"У 5 років знав весь глобус!" Українець із синдромом Дауна вперше здобув вищу освіту

У четвер, 11 липня, лучанин Богдан Кравчук отримав диплом бакалавра історії і став першим в Україні хлопцем із синдромом Дауна, який здобув вищу освіту.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook кандидатка історичних наук, співробітниця Українського інституту національної пам'яті та вчителька Леся Бондарук. Вона згадала, як 5 років тому разом із матір'ю хлопця Євгенією Кінах боролася за його право на вищу освіту.

"Виявилося, що радянську норму із 70-х років про заборону на вищу освіту людям із особливими потребами можна побороти сучасними підходами до освіти", – зазначила кандидатка історичних наук.

Богдан Кравчук Facebook Лесі Бондарук

За словами Бондарук, увесь час юнак сумлінно навчався і часто був набагато успішнішим за звичайних студентів. Він, додала вчителька, так любить історію, що не міг підвести високу довіру до його можливостей. Вона зазначила, що успіху хлопець великою мірою досягнув завдяки допомозі мами.

"Його приклад – це промінь надії багатьом батькам особливих дітей. Бо відтепер вони знають, що якщо вірити у своїх дітей і розвивати їхні можливості, то мрії збуваються", – підсумувала вчена і додала, що сподівається на те, що юнак знайде роботу за фахом і зможе самостійно заробляти.

Історія набула широкого розголосу у мережі та зворушила користувачів. Станом на 10:00 12 липня пост зібрав понад 2,7 тисяч лайків, понад 280 коментарів та 1,2 тисячі поширень.

"Це дуже круто! Я щиро рада, що Богдану та його родині вистачило завзятості боротися з нашою системою, він своїм прикладом дає промінь надії! Успіху і в добру путь!", "Вітаємо новоспеченого історика! Успіхів і здійснення мрій! Ми хочемо про них дізнаватися і радіти разом! Подяка усім, хто підтримував і допомагав. Ви доброчинники!", "Це серйозна перемога, користь від якої буде відчутна й іншим особливим студентам!! Бути першопрохідцем завжди найважче!!!! І блискуче особисте досягнення!!!! Вітаю!", "Вітаю Богдана. Це заслуга його, мами і дідуся. В 5 років Богдан знав весь глобус, столиці усіх країн світу, завдяки дідусю. Молодці", – пишуть користувачі.

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Коментарі під постом Скріншот

Коментарі під постом Скріншот

Коментарі під постом Скріншот

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