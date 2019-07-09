У 25 школах України впровадять нову систему навчання SEELearning: що це і як відбуватиметься

У 25 школах України з вересня 2019 року впровадять програму, яка пропонує сучасні підходи для соціального, емоційного та етичного навчання – SEE Learning.

Як розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час V Національної (не)конференції EdCamp Ukraine, пілотування допоможе виокремити найбільш успішні практики. Згодом вони будуть поширені на всі українські школи, пише пресслужба відомства (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"На EdCamp Україна представили для вчителів перші уроки такої програми. Нашим педагогам потрібно навчитися в якийсь спосіб поряд зі знаннями та вміннями формувати в молодих людей ті цінності, які допоможуть їм самореалізуватися й бути щасливими", – зазначила Гриневич.

За її словами, програму можна практикувати у межах окремого предмета або на позакласних заняттях. SEE Learning жодним чином не порушить навчальний процес.

У межах конкурсного відбору після Національної (не)конференції EdCamp Ukraine 2019 виберуть, які школи візьмуть участь в програмі. Проте є правило, що в одному регіоні буде тільки один такий навчальний заклад.

“Це 20-40-хвилинні заняття, поділені на сім розділів. Для кожної вікової групи уже створено понад 40 уроків, яких вистачить на рік-два роботи. Вони містять чіткі методичні інструкції та прості, іноді ігрові, завдання для класу, на підготовку до яких педагогу потрібно менш як півгодини. У серпні завершиться відбір, а восени почнеться навчання педагогів”, – повідомив радник міністра освіти і науки Олександр Елькін.

З вибраними матеріалами міжнародної програми з формування м’яких навичок SEE Learning можна ознайомитись за посиланням.

Програму SEE Learning розробила міжнародна команда вчених на базі Університету Еморі (США) за підтримки Лауреата Нобелівської премії миру Далай-лами XIV. Social, Emotional and Ethical Learning вважається результатом розвитку ідей соціально-емоційного навчання, яке розробив відомий американський психолог, письменник і науковий журналіст The New York Times Деніел Гоулман. Результати 18 років впровадження цього методу такі: серед 270 000 школярів академічна успішність покращилась на 11%, бійки та цькування стали рідшими на 10%.

V Національна (не)конференція EdCamp Ukraine Пресслужба Міністерства освіти та науки України

V Національна (не)конференція EdCamp Ukraine Пресслужба Міністерства освіти та науки України

Впровадження пілотної шкільної програми Пресслужба Міністерства освіти та науки України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриневич підказала, як покращити успішність дітей в малих школах.

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