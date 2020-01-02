У 2020 році вчителям України підвищать зарплати: хто скільки отримає

У 2020 році заробітні плати педагогічних працівників зростуть на 9%. Відповідне підвищення оплати праці закладене в Держбюджеті на 2020 рік

Також планується виплата підтримки молодих вчителів зі стажем до 10 років у розмірі 10 прожиткових мінімумів станом на 1 січня 2020 року – майже 21 тисячу грн. Передбачається, що цю виплату отримають 73,9 тис педагогів, пише УНН.

Так, молодий вчитель, який заробляє 5,4 тисяч грн на місяць, отримуватиме 5,9 тисяч грн. Зарплата досвідченого педагога зі стажем 30 років зросте з 8,18 тисяч грн до 8,9 тисяч грн.

Також слід зазначити, що в освітній субвенції на 2020 рік вперше враховано актуальний, а не торішній контингент дітей.

У 2020 році вчителям України підвищать зарплати Високий Замок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Проте міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не піднімуть.

Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи й підвищити зарплати.

Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетному комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатки на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові кошти мали скеровуватися на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Проте пропозиції були відхилені.

Під час брифінгу у Львові Новосад розкрила деталі, яким категоріям педагогів все ж підвищать зарплати.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що різкого підвищення заробітних плат вчителям у 2020 році не буде через недостатнє економічне зростання.

Також Новосад повідомила, що всі українські вчителі отримуватимуть надбавку за престижність у розмірі 30% посадового окладу, а молодим педагогам заплатять щорічну виплату у розмірі майже 21 тис гривень.

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