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У 2020 році розширять ЗНО в магістратуру: що потрібно знати

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Міністерство освіти та науки планує розширити перелік спеціальностей на рівні магістра, для вступу на які необхідно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО.

Такі зміни МОН закладе в Умови прийому до вишів на 2020 рік, які незабаром розмістять для громадського обговорення, пише пресслужба відомства.

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Як зазначив генеральний директор директорату вищої освіти МОН Олег Шаров, практика проведення вступного іспиту для навчання у магістратурі є позитивною. Це підвищує рівень знань випускників бакалаврату та вступників у магістратуру.

"Ми бачимо, що суспільство чітко усвідомлює: здобути сучасну освіту магістра без певного рівня володіння іноземною мовою просто фізично неможливо. Це своєю чергою серйозно сприяє підвищенню якості вищої освіти", – зауважив Шаров.

ЗНО

ЗНО

Слово і Діло

Як повідомляв OBOZREVATEL, правила прийому на бюджет у виші України змінять.

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Тема
Освіта в Україні
Особа
Олег Шаров
Місце
Україна
Теги
ЗНО Міносвіти освіта університет
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