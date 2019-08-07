У 2020 році розширять ЗНО в магістратуру: що потрібно знати

Міністерство освіти та науки планує розширити перелік спеціальностей на рівні магістра, для вступу на які необхідно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО.

Такі зміни МОН закладе в Умови прийому до вишів на 2020 рік, які незабаром розмістять для громадського обговорення, пише пресслужба відомства.

Як зазначив генеральний директор директорату вищої освіти МОН Олег Шаров, практика проведення вступного іспиту для навчання у магістратурі є позитивною. Це підвищує рівень знань випускників бакалаврату та вступників у магістратуру.

"Ми бачимо, що суспільство чітко усвідомлює: здобути сучасну освіту магістра без певного рівня володіння іноземною мовою просто фізично неможливо. Це своєю чергою серйозно сприяє підвищенню якості вищої освіти", – зауважив Шаров.

ЗНО Слово і Діло

Як повідомляв OBOZREVATEL, правила прийому на бюджет у виші України змінять.

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