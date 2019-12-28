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"Турбують лише оцінки": український вчитель дорікнув батькам у байдужості до дітей

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Заслужений учитель України з Рівного Віктор Мисан дорікнув батькам за те, що вони згадують про успішність дітей в кінці семестру або навчального року.

Як заявив педагог на Facebook-сторінці, дорослих турбують лише оцінки і перспектива покращення підсумкового балу, але не знання дитини, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"З'ясувалося, що у батьків сформований традиційний підхід в оцінюванні результатів діяльності: чим довше дитина робить уроки – тим кращою має бути оцінка. Така формула не є результатом успіху", – наголосив вчитель.

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За його словами, тривалість виконання домашніх завдань залежить від того, наскільки дитина працювала на уроці. Якщо не плідно – то вдома доведеться все вчити самостійно. Тому й витрачається багато часу.

"Оцінки 10-12 вони ототожнюють із знанням (запам'ятовуванням і відтворенням) навчального матеріалу. Насправді ж дитина має вільно оперувати знаннями для розв'язання поставленого завдання. Лише тоді вона може отримати високу оцінку. Чи багато таких дітей в класі? Ні", – додав Мисан.

Український вчитель дорікнув батькам у байдужості до дітей

Український вчитель дорікнув батькам у байдужості до дітей

xvatit.com.ua

На його думку, бажання мати 10 балів і вище штовхає школярів до зазубрювання навчального матеріалу. Як наслідок – діти виснажені, втомлені та розчаровані. Деякі учні вдаються до списування, самообману, здобуття високого бала будь-якою ціною.

Тому вчитель наголосив, що насамперед результати навчання залежать від уміння організовувати процес вивчення матеріалу, а не від кількості витраченого часу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове дослідження показало, що батьки витрачають майже однаковий час на смартфони і дітей.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
школа Батьки і діти
Місце
Україна
Теги
викладач конфлікт з батьками школа діти
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