"Турбують лише оцінки": український вчитель дорікнув батькам у байдужості до дітей

Заслужений учитель України з Рівного Віктор Мисан дорікнув батькам за те, що вони згадують про успішність дітей в кінці семестру або навчального року.

Як заявив педагог на Facebook-сторінці, дорослих турбують лише оцінки і перспектива покращення підсумкового балу, але не знання дитини, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"З'ясувалося, що у батьків сформований традиційний підхід в оцінюванні результатів діяльності: чим довше дитина робить уроки – тим кращою має бути оцінка. Така формула не є результатом успіху", – наголосив вчитель.

За його словами, тривалість виконання домашніх завдань залежить від того, наскільки дитина працювала на уроці. Якщо не плідно – то вдома доведеться все вчити самостійно. Тому й витрачається багато часу.

"Оцінки 10-12 вони ототожнюють із знанням (запам'ятовуванням і відтворенням) навчального матеріалу. Насправді ж дитина має вільно оперувати знаннями для розв'язання поставленого завдання. Лише тоді вона може отримати високу оцінку. Чи багато таких дітей в класі? Ні", – додав Мисан.

Український вчитель дорікнув батькам у байдужості до дітей xvatit.com.ua

На його думку, бажання мати 10 балів і вище штовхає школярів до зазубрювання навчального матеріалу. Як наслідок – діти виснажені, втомлені та розчаровані. Деякі учні вдаються до списування, самообману, здобуття високого бала будь-якою ціною.

Тому вчитель наголосив, що насамперед результати навчання залежать від уміння організовувати процес вивчення матеріалу, а не від кількості витраченого часу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове дослідження показало, що батьки витрачають майже однаковий час на смартфони і дітей.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!