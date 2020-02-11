"Туалетний папір важливіший": педагог дорікнув школам за байдуже вивчення української мови

Ексглава Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук дорікнув школам за те, що вони належним чином не навчають учнів української мови.

Як написав педагог на Facebook-сторінці, відведено більше 3000 годин навчального плану, щоб вивчити українську мову та літературу за 11 років. Проте все одно 16% випускників ЗНО з цього предмету не складають, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Експерти Державної служби якості освіти, проводячи інституційний аудит в школах, не звертають жодної уваги на те, як володіють українською мовою ті, хто навчає або навчається. Про відсутність туалетного паперу у висновках знайдете запис, а про те, як у цій школі навчили української мови – ні", – обурився Лікарчук.

На його думку, рівень володіння українською мовою учнями і вчителями є одним із найважливіших індикаторів якості освітньої діяльності навчального закладу. Проте в школярів немає бажання цього робити, а у вчителів і керівників шкіл – відповідальності.

"Сьогодні в машині із радіоприймача почув таке: "Існуючу програму з української літератури для середньої школи, мабуть, укладали в радянському КДБ. Щоб із шкільних літ виховати ненависть до української літератури". Не в брову, а в око", – додав Лікарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, хто з "Слуг народу" хотів повернути російську мову в школи.

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