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"Туалетний папір важливіший": педагог дорікнув школам за байдуже вивчення української мови

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Ексглава Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук дорікнув школам за те, що вони належним чином не навчають учнів української мови.

Як написав педагог на Facebook-сторінці, відведено більше 3000 годин навчального плану, щоб вивчити українську мову та літературу за 11 років. Проте все одно 16% випускників ЗНО з цього предмету не складають, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Експерти Державної служби якості освіти, проводячи інституційний аудит в школах, не звертають жодної уваги на те, як володіють українською мовою ті, хто навчає або навчається. Про відсутність туалетного паперу у висновках знайдете запис, а про те, як у цій школі навчили української мови – ні", – обурився Лікарчук.

На його думку, рівень володіння українською мовою учнями і вчителями є одним із найважливіших індикаторів якості освітньої діяльності навчального закладу. Проте в школярів немає бажання цього робити, а у вчителів і керівників шкіл – відповідальності.

"Сьогодні в машині із радіоприймача почув таке: "Існуючу програму з української літератури для середньої школи, мабуть, укладали в радянському КДБ. Щоб із шкільних літ виховати ненависть до української літератури". Не в брову, а в око", – додав Лікарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, хто з "Слуг народу" хотів повернути російську мову в школи.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Особа
Ігор Лікарчук
Місце
Україна
Теги
діти українська мова школа
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Golan Sim
Golan Sim
Люди НИКОГДА не полюбят то, что им навязывается. Так БЫЛО, ЕСТЬ и БУДЕТ!.
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4
1
Жильцов Анатолий
Жильцов Анатолий
Golan Sim, еще Нестор Летописец называл укр.язык - быдлячей мовой
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