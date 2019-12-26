Туалети закрили, воду вимкнули: у школі на Київщині діти мало не потруїлися через жахливий сморід

У селищі Коцюбинське Київської області учні школи №18 два дні поспіль скаржилися на погане самопочуття через забиту каналізацію в навчальному закладі.

Як йдеться в сюжеті телеканалу "Погляд", школярам довелося навчатися в жахливих умовах, адже адміністрація закладу вирішила не скасовувати уроки через сильний неприємний запах у кабінетах (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Туалети в школі закрили, а воду – відключили. У Facebook-групі "Громада Коцюбинського" батьки учнів обурювалися, що через сморід дітям ставало погано.

"Моя дитина пішла з уроків, бо не могла терпіти жахливий сморід. Як можна так знущатися над дітьми?", "Після двох уроків моя дитина скаржиться на сильну нудоту", – написали в коментарях.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Навпроти школи комунальники вже почали міняти каналізаційні труби. Заступник селищного голови Петро Пушанко наголосив, що важко сказати, коли знову ввімкнуть воду. Тому що роботи проводяться на глибині 5 метрів, а ґрунт в ямі постійно обсипається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом у школі під час уроків чиновники влаштували пиятику.

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