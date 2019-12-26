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Туалети закрили, воду вимкнули: у школі на Київщині діти мало не потруїлися через жахливий сморід

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У селищі Коцюбинське Київської області учні школи №18 два дні поспіль скаржилися на погане самопочуття через забиту каналізацію в навчальному закладі.

Як йдеться в сюжеті телеканалу "Погляд", школярам довелося навчатися в жахливих умовах, адже адміністрація закладу вирішила не скасовувати уроки через сильний неприємний запах у кабінетах (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Туалети в школі закрили, а воду – відключили. У Facebook-групі "Громада Коцюбинського" батьки учнів обурювалися, що через сморід дітям ставало погано.

"Моя дитина пішла з уроків, бо не могла терпіти жахливий сморід. Як можна так знущатися над дітьми?", "Після двох уроків моя дитина скаржиться на сильну нудоту", – написали в коментарях.

Туалети закрили, воду вимкнули: у школі на Київщині діти мало не потруїлися через жахливий сморід

Скріншот

Туалети закрили, воду вимкнули: у школі на Київщині діти мало не потруїлися через жахливий сморід

Скріншот

Туалети закрили, воду вимкнули: у школі на Київщині діти мало не потруїлися через жахливий сморід

Скріншот

Навпроти школи комунальники вже почали міняти каналізаційні труби. Заступник селищного голови Петро Пушанко наголосив, що важко сказати, коли знову ввімкнуть воду. Тому що роботи проводяться на глибині 5 метрів, а ґрунт в ямі постійно обсипається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом у школі під час уроків чиновники влаштували пиятику.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Київ
Теги
конфлікт в школі скандал в школе діти
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Володимир Олександрович! Я Ярина Володимирівна из місто Хуст (Закарпатської області) мене вже 67! У нас 20 років немає гарячої води, зима приплив а батареї холодні, нужду справляє на вулиці, в лікарні немає навіть бинтів, майже вся моя пенсія йде на оплату ЖКГ. Хочу запитати: коли Керченський міст і Раїса розвалиться? Дай вам Бог здоров'я!
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
И они что-то еще вякают по поводу туалетов в России!
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Все специалисты по каныге на заработках в Польше.
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