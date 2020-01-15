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Туалети без дверей і заборони для батьків: на Полтавщині школу перетворили на колонію суворого режиму

1.5т
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У школі №18 міста Кременчука Полтавської області батькам заборонили під час уроків заходити до навчального закладу.

Це не єдине обмеження в установі, яке викликає здивування. Також по всьому приміщенню розвішані оголошення про заборону фото- і відеозйомки не лише в будівлі, а й на території школи, пише Моя Школа OBOZREVATEL із посиланням на "Кременчуцьку газету" (щоб побачити фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Заборона стосується дітей, вчителів і навіть гостей гімназії. Директорка Валентина Шендрик пояснила, що нововведення покликане запобігти цькуванню.

Також зазначається, що в навчальному закладі туалети без перегородок, що створює дискомфорт для учнів. Вже другий тиждень тривають канікули, проте у вбиральні однаково стоїть різкий неприємний запах.

Туалети без дверей і заборони для батьків: на Полтавщині школу перетворили на колонію суворого режиму

Кременчуцька газета

Туалети без дверей і заборони для батьків: на Полтавщині школу перетворили на колонію суворого режиму

Кременчуцька газета

На сходовому майданчику облуплена фарба, а штори чорні від пилюки

На сходовому майданчику облуплена фарба, а штори чорні від пилюки

Кременчуцька газета

Туалет у школі №18

Туалет у школі №18

Кременчуцька газета

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в школах на Київщині в туалетах заборонили папір.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна Кременчук
Теги
діти школа
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Пигин Макс
Пигин Макс
А точно на Украине нерабы живут?
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