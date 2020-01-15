Туалети без дверей і заборони для батьків: на Полтавщині школу перетворили на колонію суворого режиму

У школі №18 міста Кременчука Полтавської області батькам заборонили під час уроків заходити до навчального закладу.
Це не єдине обмеження в установі, яке викликає здивування. Також по всьому приміщенню розвішані оголошення про заборону фото- і відеозйомки не лише в будівлі, а й на території школи, пише Моя Школа OBOZREVATEL із посиланням на "Кременчуцьку газету" (щоб побачити фото, доскрольте до кінця сторінки).
Заборона стосується дітей, вчителів і навіть гостей гімназії. Директорка Валентина Шендрик пояснила, що нововведення покликане запобігти цькуванню.
Також зазначається, що в навчальному закладі туалети без перегородок, що створює дискомфорт для учнів. Вже другий тиждень тривають канікули, проте у вбиральні однаково стоїть різкий неприємний запах.
Кременчуцька газета
Кременчуцька газета
На сходовому майданчику облуплена фарба, а штори чорні від пилюки
Кременчуцька газета
Туалет у школі №18
Кременчуцька газета
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в школах на Київщині в туалетах заборонили папір.
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