Туалети без дверей і заборони для батьків: на Полтавщині школу перетворили на колонію суворого режиму

У школі №18 міста Кременчука Полтавської області батькам заборонили під час уроків заходити до навчального закладу.

Це не єдине обмеження в установі, яке викликає здивування. Також по всьому приміщенню розвішані оголошення про заборону фото- і відеозйомки не лише в будівлі, а й на території школи, пише Моя Школа OBOZREVATEL із посиланням на "Кременчуцьку газету" (щоб побачити фото, доскрольте до кінця сторінки).

Заборона стосується дітей, вчителів і навіть гостей гімназії. Директорка Валентина Шендрик пояснила, що нововведення покликане запобігти цькуванню.

Також зазначається, що в навчальному закладі туалети без перегородок, що створює дискомфорт для учнів. Вже другий тиждень тривають канікули, проте у вбиральні однаково стоїть різкий неприємний запах.

Кременчуцька газета

Кременчуцька газета

На сходовому майданчику облуплена фарба, а штори чорні від пилюки Кременчуцька газета

Туалет у школі №18 Кременчуцька газета

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в школах на Київщині в туалетах заборонили папір.

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