Цукерки за паспортом: у Києві депутат попався на "підкупі" батьків школярів

Позафракційний депутат Київської міської ради, член фракції "Батьківщина" Ваган Товмасян попався на "підкупі" батьків школярів.
Про це розповіла жителька Києва Тетяна Ніколаєнко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, депутат з нагоди Нового року даватиме дітям солодкі подарунки, пише Моя Школа OBOZREVATEL.
Проте цукерки дістануться не всім, а тільки тим, хто прописаний у Святошинському районі і прийде з документами у приймальню депутата отримувати "подарунки". Адже він балотувався по виборчому округу №219, який розташований у цьому районі.
Депутат Товмасян попався на "підкупі" батьків школярів
"Я б запропонувала батькам самим пригостити депутата цукерками, а Арсену Авакову (міністр внутрішніх справ. – Ред.) його якось прийняти за підкуп виборців. Але це в моєму ідеальному всесвіті", – написала Ніколаєнко.
Слід зазначити, що раніше Товмасян уже фігурував у антикорупційних розслідуваннях.
Повідомлення, яке надійшло батькам школярів Святошинського району
Facebook Тетяна Ніколаєнко
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний мер Харкова намагався "підкупити" студентів.
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