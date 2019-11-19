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Цукерки за паспортом: у Києві депутат попався на "підкупі" батьків школярів

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Позафракційний депутат Київської міської ради, член фракції "Батьківщина" Ваган Товмасян попався на "підкупі" батьків школярів.

Про це розповіла жителька Києва Тетяна Ніколаєнко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, депутат з нагоди Нового року даватиме дітям солодкі подарунки, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Проте цукерки дістануться не всім, а тільки тим, хто прописаний у Святошинському районі і прийде з документами у приймальню депутата отримувати "подарунки". Адже він балотувався по виборчому округу №219, який розташований у цьому районі.

Депутат Товмасян попався на "підкупі" батьків школярів

Депутат Товмасян попався на "підкупі" батьків школярів

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"Я б запропонувала батькам самим пригостити депутата цукерками, а Арсену Авакову (міністр внутрішніх справ. – Ред.) його якось прийняти за підкуп виборців. Але це в моєму ідеальному всесвіті", – написала Ніколаєнко.

Слід зазначити, що раніше Товмасян уже фігурував у антикорупційних розслідуваннях.

Повідомлення, яке надійшло батькам школярів Святошинського району

Повідомлення, яке надійшло батькам школярів Святошинського району

Facebook Тетяна Ніколаєнко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний мер Харкова намагався "підкупити" студентів.

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Автор
Оксана Воля Оксана Воля
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Київ
Теги
скандал в школе конфлікт в школі підкуп діти депутат Київрада ВО Батьківщина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и где криминал?а что он должен всем районам раздавать?он своему раздает и сейчас не выборы
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