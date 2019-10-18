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Цькування дитини у школі Луцька: скандал отримав неочікуваний фінал

1.9т Читати матеріал російською

Інформація про булінг в ліцеї №3 міста Луцька, на який поскаржилася мати нібито зацькованого третьокласника, не підтвердилася.

Про це повідомили в секторі комунікації поліції Волинської області. Раніше мати школяра повідомила в соцмережі, що вчителі та батьки однокласників цькують учня, бо вона відмовилася здавати гроші в батьківський комітет.

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"До навчального закладу прибули співробітники ювенальної превенції Луцького міського відділу. Бесіда проходила у присутності педагогів та представників батьківського комітету. У результаті перевірки інформація щодо булінгу в школі не підтвердилася", – йдеться в повідомленні.

Матір учня з офіційною заявою до поліції не зверталася, проте попросила правоохоронців припинити перевірку щодо допису, який вона розмістила у соціальній мережі.

Булінг в школі

Булінг в школі

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Луцьк
Теги
булінг конфлікт в школі скандал в школе
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