Цькування дитини у школі Луцька: скандал отримав неочікуваний фінал

Інформація про булінг в ліцеї №3 міста Луцька, на який поскаржилася мати нібито зацькованого третьокласника, не підтвердилася.

Про це повідомили в секторі комунікації поліції Волинської області. Раніше мати школяра повідомила в соцмережі, що вчителі та батьки однокласників цькують учня, бо вона відмовилася здавати гроші в батьківський комітет.

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"До навчального закладу прибули співробітники ювенальної превенції Луцького міського відділу. Бесіда проходила у присутності педагогів та представників батьківського комітету. У результаті перевірки інформація щодо булінгу в школі не підтвердилася", – йдеться в повідомленні.

Матір учня з офіційною заявою до поліції не зверталася, проте попросила правоохоронців припинити перевірку щодо допису, який вона розмістила у соціальній мережі.

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