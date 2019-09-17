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Цькувала дітей: скандал з директоркою школи на Волині отримав несподіваний поворот

1.7т Читати матеріал російською

Директорка Озерівської ЗОШ (Волинська область) Світлана Степанюк, яку звільнили в листопаді 2018 року за булінг і несправедливе оцінювання учнів, продовжує викладати в школі.

Як йдеться в сюжеті місцевого телеканалу "Аверс", за два тижні після звільнення з посади директора жінка прийшла до школи, щоб викладати дітям зарубіжну літературу. Однак вона не була допущена до роботи, адже з посади вчителя її було автоматично звільнено (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Степанюк пішла до Ківерцівського районного суду. Перешкоджання викладати в школі вона розцінює як порушення її конституційного права на працю. Там постановили, що жінка таки залишилася на посаді вчителя і має право викладати.

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Нинішнє керівництво школи подало апеляцію на рішення суду першої інстанції. За словами заступника директора Нелі Квач, Степанюк прийняли на роботу в 1994 році в Озерівську середню школу вчителем зарубіжної літератури. Потім таку установу ліквідували. І в 2004 році жінку призначили директором уже в установу з іншою юридичною назвою – Озерівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Тому Степанюк не мала права поєднювати дві посади в новій установі.

У кінцевому результаті Волинський апеляційний суд ухвалив залишити рішення Ківерцівського суду без змін. Тому звільнена директор школи має право і далі викладати свій предмет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі звільнили вчительку-фанатку "русского міра".

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Луцьк
Теги
директор школи конфлікт в школі Волинь
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