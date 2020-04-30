Цікаві факти про пінгвінів. Шпаргалка для уроку біології за 7 клас

Пінгвін – це птаха, яка не вміє літати, але любить плавати. Пригадали шкільні знання про цих тварин? А чи знали ви, що пінгвіни живуть не тільки в Антарктиді, можуть спати стоячи та мають чудовий зір і слух? Моя Школа Обозреватель пропонує разом дізнатися цікаві факти з життя одних з найулюбленіших тварин у світі.

Усі пінгвіни мають переважно чорно-біле забарвлення. Це допомагає їм замаскуватися у воді. В океані їхні білі шлунки важко помітити знизу, бо вони зливаються з небом і сонячним світлом. А чорні спинки допомагають бути замаскованим зверху.

Найчастіше пінгвіни живуть в південній півкулі. Вони зустрічаються не тільки в холодному кліматі Антарктиди, а й на Галапагоських островах, в Австралії та Південній Африці. Більше про те, які ще птахи мешкають в цих місцях, можна дізнатися в підручнику з біології за 7 клас Т.І. Базанової.

Пінгвіни - відмінні плавці

Пінгвіни можуть провести у воді більшу половину свого життя. Шар жиру разом із шаром повітря зберігає тепло для них у холодній воді та майже у будь-яку погоду. Ба більше, вони не просто там люблять купатися, а й можуть дуже швидко плавати.

А ви колись бачили, як дельфіни різко вистрибують з води та знову швидко пірнають? Ці симпатичні птахи також так можуть. Щоб дістати їжу, пінгвіни пірнають на глибину 100 метрів, а інколи й на 200. Це все завдяки їхнім лапкам і крилам, які нагадують весло.

Риба на сніданок, обід і вечерю

Так, пінгвіни харчуються в основному рибою. А якою – залежить від місця проживання. Проте вони також полюбляють їсти ракоподібних, кальмарів та восьминогів.

Пінгвіни в основному харчуються рибою Научно-популярный журнал

На все життя або на один раз

Деякі пінгвіни спарюються на все життя, а інші - на сезон. Навесні вони щороку повертаються в одне і те ж місце, щоб відкласти яйця. І їх може бути тисячі на одній території. Мама-пінгвін і тато-пінгвін по черзі слідкують за яйцями, щоб зігріти їх і захистити від хижаків. Поки один з батьків охороняє дітей, інший – здобуває їжу. Коли пташеня народилося, то батьки зберігають для нього їжу в роті. Найчастіше дитинчата є пухнастими та мають бурий колір.

Макароні, королівський та інші види пінгвінів

Найчастіше тип пінгвіна можна розпізнати за допомогою унікальної позначки на голові. Наприклад, Макароні має довгі оранжеві пір’я. Розрізнити їх можна й завдяки довжині. Найбільший з пінгвінів - імператорський - має довжину 117 см. Це приблизно як семирічна дівчинка. А найменшого так і називають - малий. Розміром він нагадує немовля - його зріст 40 см.

Далі ми коротко розповімо про деякі типи:

Пінгвін Аделі – короткий, але широкий. Мешкає в Антарктиді у великих колоніях. За сварливий характер полярники часто називають його “аделькою”.

Імператорський – може місяцями жити в океані і припливати до берега, щоб відпочити. Природний вік птахів може досягати 35 років.

Королівський – другий за величиною пінгвін. Довжина його тіла складає 90-110 см. Живе на Фолклендських островах, в Антарктиді, Австралії та Новій Зеландії.

Галапагоський – як зрозуміло з назви його типу, мешкає на Галапагоських островах. Його зріст досягає 50 см, а вага – 2,5 кг.

Макароні або золотоволосий – має довге оранжеве пір’я на маківці. Живе у більш прохолодних районах, таких як Антарктида.

Чубатий – має на голові пір'я різного кольору. Живе 15-20 років. Більшу частину життя проводить у відкритому морі, а на суші тільки виводить дитинчат. Цей процес займає 5 тижнів.

Імператорський пінгвін Google Sites

Неочікувані факти про пінгвінів:

вони можуть пити солону воду;

імператорський пінгвін може перебувати під водою більше 20 хвилин;

вони мають чудовий зір і слух;

деякі пінгвіни сплять стоячи.

У цій статті ми розповіли про особливості пінгвінів та їх спосіб життя. Прочитати про різноманітність інших тварин ви зможете в підручнику з біології за 7 клас Т.А. Півня.

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