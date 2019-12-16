"Мем", "лол", "свайп": в Україні різко взялися за "просування" старшого покоління

Міністерство цифрової трансформації України запустило нову ініціативу, в рамках якої старшому поколінню пояснюватимуть сленгові слова, популярні серед молоді в мережі.

Перші приклади з'явилися на сторінці відомства в Facebook.

"Часто здається, що ми зі старшим поколінням говоримо різними мовами. Коли вони не розуміють, що це за проклята сторіз і кого ви там свайпаєте в Tinder. Ми вирішили – досить! Тепер ми щотижнево будемо робити незрозумілі слова – простими", – сказано в повідомленні.

В Україні взялися за "просування" старшого покоління mobcompany.info

Зокрема, першими словами стали "лол", "меседж, "месенджер", "пост" і "мем". У міністерстві закликали молодь показати словник своїм бабусям і дідусям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали плюси і мінуси використання гаджетів у шкільній програмі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!