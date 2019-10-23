"Це жесть! Шкода і вчителів, і учнів!" Українка здивувала шкільним експериментом

Українка Ірина Говорко вирішила стати на один день ученицею і зробила домашні завдання, які задають школярам в 10-му класі.

Про експеримент жінка розповіла на сторінці в Facebook. Результат шокував Говорко. Їй вдалося зробити уроки за майже шість годин.

"У школі щодня у 9-11 класів по 7-8 уроків. Це додому ви приходите десь о 16:00. Крім того, кожного дня (5 днів на тиждень) у вас ще 3 години додатково – спорт, репетитори – в кого що. Але ж треба ще пообідати чи повечеряти дитині, поспілкуватися з близькими. Отже, це вже 20:00. Дитині рекомендовано спати 8 годин. Виходить у нас максимум до 23:30 треба зробити уроки. Тобто за 3,5 години", – розповіла Говорко.

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Після проведеного експерименту жінка дійшла до висновку, що уроки займають приблизно на 2 години більше часу, ніж є у дітей.

"Це жесть! Мені шкода і вчителів, і учнів. Дитинство у нас у всіх одне. Воно проходить швидко, залишаються тільки спогади, як робив уроки", – наголосила Говорко.

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Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на експеримент.

"Діти перевантажені, це факт!", "А є ще навчальні заклади, де і субота робоча по 6-7 уроків", "Найцікавіше те, що більшість інформації не знадобиться взагалі майже нікому", – написали в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

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