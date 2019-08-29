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"Це виснажує": в одному з міст Харківщини школи відмовились від святкової лінійки на День знань

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Навчальні заклади Ізюма Харківської області відмовились від стандартної офіційної лінійки, а в понеділок, 2 вересня, проведуть святкові заходи у довільній ігровій формі за сценарієм.

Як повідомили в Ізюмській міськраді, кожна школа чи гімназія самостійно обирала, як буде святкувати День знань, пише Depo.Харків.

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"Першачкам, звісно, буде приділено максимум уваги. Але й іншим учням також буде весело та цікаво: тематичні флешмоби, ігри на свіжому повітрі, квести, вікторини, театралізовані вистави", – зазначили в мерії.

У міськраді сподіваються, що завдяки проведенню свята в новому форматі вдасться уникнути виснажливого стояння на лінійці.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міносвіти вчителям запропонували теми для перших уроків.

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Теми
школа День знань
Місце
Україна Харків
Теги
школа діти
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